В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане остановлена на сутки раабота всех шахт АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена на сутки, сообщил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

По его словам, это сделано "для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участков и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту".

Полностью останавливать работу шахты имени Ленина власти не потребуют.

"Говорить о полной приостановке работы шахты, чтобы люди потеряли работу, конечно, не приходится. Мы всегда после устранения недостатков, даем разрешение на проверку", - сказал министр.

В шахте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Возгорания практически все ликвидированы, имеются задымления, - сказал Ильин. - Сейчас идет активное проветривание шахты и разведка участков. И по мере того, когда будет возможность допуска комиссии, комиссия сегодня в ночное время приступит к обследованию места происшествия".

В комиссии участвуют эксперты-взрывотехники, который займутся выяснением причин случившегося непосрадственно на месте.

"Кроме того, привлекаем несколько независимых организаций для того, чтобы было объективное расследование причин", - отметил глава МЧС.

В ночь на 3 ноября в шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа. Погибли пять горняков, еще четверо отравились метаном. По словам Ильина, в момент ЧП в шахте было 106 человек, из них 96 эвакуировали и еще пятеро были найдены погибшими.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.