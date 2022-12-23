Stellantis купит долю в производителе топливных элементов Symbio

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV договорился о покупке доли в компании Symbio, производящей водородные топливные элементы, используемые в грузовиках.

Symbio - совместное предприятие производителя шин Michelin и поставщика автозапчастей Faurecia SE. Сумма сделки не раскрывается, однако в сообщении Stellantis говорится, что эта доля будет "значительной". Закрытие сделки ожидается в первой половине 2023 года.

"Этот шаг поможет нам ускорить поставку клиентам автомобилей с низким уровнем выбросов, которые при этом не являются традиционными электромобилями", - сказал руководитель концерна Карлос Таварес.

Stellantis уже использует продукты Symbio в своих грузовиках, работающих на водородном топливе. В компании, расположенной во Франции, работают около 600 человек.

С начала 2022 года капитализация Stellantis сократилась на 21,2%, до 42,57 млрд евро.