Киргизия и Узбекистан подписали договор по ряду участков границы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД Киргизии и Узбекистана Жээнбек Кулубаев и Владимир Норов подписали договор об отдельных участках границы и соглашение о совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем.

По данным пресс-службы киргизского МИД, подписание документов состоялось по итогом переговоров и визита министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова в Киргизию.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы развития киргизско-узбекских отношений, перспективы их дальнейшего расширения и углубления в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. "Большое внимание уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Киргизию", - говорится в сообщении МИД.

10 октября комитет парламента Киргизии по международным делам, обороне, безопасности и миграции поддержал проект соглашения о делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. Члены комитета одобрили проект соглашения, по которому земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 гектаров.

Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что Киргизия и Узбекистан будут совместно управлять Кемпир-Абадским водохранилищем.

9 октября президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что на 99% вопрос о спорных участках с Узбекистаном решен в пользу Киргизии.

В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии границы, ее общая протяженность составляет 1 378 км. Оставшиеся 15% спорных участков периодически становятся зоной конфликтов между жителями приграничных районов.

25 марта 2021 года в Ташкенте состоялось заседание правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по делимитации и демаркации границы. По его итогам был подписан протокол, согласно которому все вопросы по спорным участкам границы были урегулированы, в том числе, путем обмена территориями.