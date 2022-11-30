Узбекистан завершил ратификацию документов о границе с Киргизией

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законы о ратификации договора об отдельных участках узбекско-киргизской границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

"Президент Шавкат Мирзиеев 30 ноября подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что эти международные договоры были подписаны в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым в Бишкек 3 ноября текущего года.

Законы об их ратификации были приняты Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) 14 ноября и одобрены Сенатом (верхняя палата) 18 ноября.

По данным пресс-службы, договором определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-киргизской госграницы.

Узбекистану переходят 4957 га территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины. Киргизии в качестве компенсации передается 1019 га пастбищных земель.

Помимо этого киргизской стороне переходят 12 849 га на участке "Говасай" в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом киргизская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай, и не допускать технического загрязнения воды.

Достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником "Чашма" в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

"До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования", - отмечается в сообщении.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана Совместная комиссия по совместному управлению ресурсами этого водохранилища.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

В соответствии с ними, узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров по горизонтали; обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Киргизии (водопой животных, орошение, рыболовство); не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Киргизская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

"Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища. Так, узбекская сторона обеспечивает безопасность водохранилища, эксплуатирует его, оказывает техническое обслуживание, сбрасывает воду в согласованных с кыргызской стороной лимитах", - говорится в сообщении.

В целом завершение делимитации линии границы укрепит отношения между странами, устранит все разногласия по данному вопросу, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 28 ноября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном.

В 2017 году Узбекистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации 85% линии госграницы, общая протяженность которой составляет 1 тыс. 378 км. Принятие нынешних документов позволит завершить делимитацию границы между двумя странами.