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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Продажи чипов в мире в сентябре упали впервые с января 2020 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в сентябре сократились на 3% – до $47 млрд по сравнению с $48,48 млрд в том же месяце прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно августа этого года они снизились на 0,5% (с $47,24 млрд).

"После сильного роста в первом полугодии 2022 года глобальные продажи чипов в последние месяцы замедлились, снизившись в сентябре в годовом исчислении впервые с января 2020 года на фоне ряда макроэкономических негативных факторов, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Однако долгосрочные перспективы рынка остаются сильными, поскольку полупроводники продолжают становиться все более крупной и важной частью нашей цифровой экономики".

Продажи микропроцессоров в сентябре в Северной и Южной Америке повысились на 11,5% относительно аналогичного месяца годом ранее, в Европе - на 12,4%, в Японии - на 5,6%. При этом в Китае они упали на 14,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 7,7%.

Реализация чипов по сравнению с августом в Северной и Южной Америке увеличилась на 4,8%, в Европе - на 0,1% в Японии - на 0,5%. Между тем в КНР показатель снизился на 3%, в АТР и других регионах - на 2,9%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

Semiconductor Industry Association SIA
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