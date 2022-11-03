Бывший премьер Пакистана получил огнестрельное ранение во время митинга

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Пакистана Имран Хан был ранен в четверг на митинге в городе Вазирабад, когда неизвестный открыл по нему огонь из автоматического оружия, сообщает издание Dawn.

Пострадали еще несколько человек. Сам Хан получил ранения в ногу. Нападавший, по некоторым данным, был убит.

Ранее в четверг этот политик возглавил протестную демонстрацию с требованием провести досрочные выборы.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.