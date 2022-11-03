Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Бывший премьер Пакистана получил огнестрельное ранение во время митинга

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Пакистана Имран Хан был ранен в четверг на митинге в городе Вазирабад, когда неизвестный открыл по нему огонь из автоматического оружия, сообщает издание Dawn.

Пострадали еще несколько человек. Сам Хан получил ранения в ногу. Нападавший, по некоторым данным, был убит.

Ранее в четверг этот политик возглавил протестную демонстрацию с требованием провести досрочные выборы.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

А1 не смогла перенести тяжбу с Credit Suisse в Россию, ссылаясь на санкции

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 3 ноября

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });