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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В Пакистане возбудили дело в отношении экс-премьера по обвинению в терроризме

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Столичная полиция Пакистана в воскресенье завела уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Имрана Хана, которого обвиняет в терроризме, сообщает Associated Press.

Кроме того, дела заведены против семнадцати его помощников, других сторонников, включая бывших и нынешних парламентариев, экс-министров. Обвинения, кроме терроризма, включают в себя препятствование работе полиции, нападение на сотрудников правопорядка и нанесение им ранений.

Накануне произошли столкновения между полицией и сторонниками Хана перед зданием суда, где должен был появиться экс-премьер, который находится под следствием: его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. Сам он пока находится на свободе.

В результате беспорядков пострадали более 50 офицеров полиции, сгорели несколько автомобилей и мотоциклов. Власти арестовали 59 сторонников Хана. В свою очередь экс-премьер обвинил полицию в том, что он не смог явиться в суд.

Кроме того, накануне в провинции Пенджаб полиция взяла штурмом резиденцию бывшего премьера в Лахоре. Активисты оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), возглавляемой Ханом, оказали сопротивление полиции с использованием огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью. Полицейские арестовали 61 человека, конфисковали оружие и патроны.

14-15 марта полиция пыталась арестовать Хана в соответствии с постановлением суда, однако после столкновений полиции с активистами ДЗС 60 сотрудников получили ранения. Адвокаты экс-премьера сумели добиться приостановки ареста под обязательство самостоятельно явиться в суд.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Пакистан Имран Хан
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