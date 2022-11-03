Эстония закупит газ вместо покупки доли в арендующей СПГ-терминал финской компании

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Эстония не будет приобретать долю в арендующем СПГ-терминал финском предприятии. Предусмотренные ранее на эти цели 30 млн евро планируется использовать для пополнения запасов газа. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции в четверг.

Кроме того, она сообщила, что правительство Эстонии пересмотрело срок покупки причала, построенного в Палдиски для плавучего терминала СПГ. Изначальные условия позволяли компаниям Alexela и Infortar, построившим причал, заключить договор о купле-продаже с 1 января 2024 года, новое решение правительства позволит сделать это раньше.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут в свою очередь пояснила, что, по оценке правительства, действие статьи газовой директивы ЕС о преимуществах при совместных закупках не связано с приобретением доли, поэтому было решено не покупать ее. По словам Сиккут, сейчас такую покупку в правительстве не считают разумной, хотя в будущем к этому вопросу можно будет вернуться.

"Вопрос в том, нужно ли нам это (покупка доли - ИФ) для обеспечения надежности снабжения этой зимой. На данный момент, с учетом того, что в Финляндии и Балтийском регионе газа достаточно, а участники рынка хотят, чтобы газовые танкеры поступали к финскому терминалу, похоже, что чрезмерного спроса нет", - сказала Сиккут, отметив, что по мнению эстонских участников рынка условия пользования терминалом являются разумными.

По словам Сиккут, правительство также обсудило аренду плавучего терминала. "Если для обеспечения надежности снабжения Эстонии государству потребуется дополнительный риск такого типа, я при первой возможности предложу такое решение кабинету министров", - сказала она.

Как сообщалось, в октябре Финляндия и Эстония согласовали местонахождение плавучего терминала СПГ в финском Инкоо. Стороны также договорились, что терминал должен будет на равных условиях обеспечивать газом Эстонию и Финляндию. Газ в Эстонию будет доставляться по газопроводу Balticconnector.

При этом ранее Эстония и Финляндия договорились, что плавучая регазификационная установка, которая была взята в аренду финской фирмой Gasgrid, причалит к тому терминалу, который будет готов первым. Инфраструктура для СПГ-терминала строится параллельно в эстонском порту Палдиски и финском Инкоо. Работы в Палдиски должны были завершиться к концу октября, а в Инкоо - к декабрю. Тем не менее, власти Эстонии и Финляндии 10 октября приняли принципиальное решение, что плавучий терминал СПГ к концу года прибудет в Финляндию.

Эстонский премьер-министр ранее пояснила, что одним из факторов, повлиявших на отправку плавучего хранилища СПГ в Финляндию, была возникшая в Эстонии неопределенность по вопросу его аренды, из-за чего Эстония утратила доверие Финляндии.

"Если посмотреть на всю эту сагу, то весной наше министерство экономики и коммуникаций вело переговоры с Финляндией о том, что мы вместе арендуем это судно, затраты разделим примерно 80:20. Затем наш частный сектор заявил, что нет, мы будем действовать сами по себе, что частный сектор построит причал, будет принимать судно и не нуждается ни в какой государственной поддержке. (...) Для финнов это стало сигналом, что наш частный сектор все сделает сам. Чуть позже выяснилось, что они (эстонский бизнес - ИФ) это все же не будут делать, и мы вернулись к финнам", - сказала премьер.

В свою очередь Финляндия, по словам Каллас, все это время продолжала работу над своим проектом.