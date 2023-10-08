Газопровод Balticconnector перекрыт из-за возможной утечки газа
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки газа.
Незадолго до двух часов ночи оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. По данным Gasgrid, можно заподозрить, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дает течь, сообщили финские СМИ.
В настоящее время клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.
"Я хотел бы подчеркнуть, что это подозрение на утечку, и мы сейчас начинаем расследование ситуации", - сказал генеральный директор Gasgrid Finland Олли Сипиля.
По данным Gasgrid, состояние газовой системы Финляндии стабильное, и на данный момент обеспечено газоснабжение через размещенный в финском городе Инкоо терминал СПГ Inkoo.
В декабре 2019 года Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран. Отмечалось, что он объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии. Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 км. По суше 55 км проходит по территории Эстонии, 21 км - Финляндии.