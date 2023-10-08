Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Газопровод Balticconnector перекрыт из-за возможной утечки газа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки газа.

Незадолго до двух часов ночи оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. По данным Gasgrid, можно заподозрить, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дает течь, сообщили финские СМИ.

В настоящее время клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

"Я хотел бы подчеркнуть, что это подозрение на утечку, и мы сейчас начинаем расследование ситуации", - сказал генеральный директор Gasgrid Finland Олли Сипиля.

По данным Gasgrid, состояние газовой системы Финляндии стабильное, и на данный момент обеспечено газоснабжение через размещенный в финском городе Инкоо терминал СПГ Inkoo.

В декабре 2019 года Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран. Отмечалось, что он объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии. Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 км. По суше 55 км проходит по территории Эстонии, 21 км - Финляндии.

Финляндия Эстония Gasgrid Elering Balticconnector
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля

Двое граждан Белоруссии пострадали при ракетном обстреле Израиля

Египетский полицейский расстрелял израильских туристов

Red Wings перенесла несколько рейсов в Тель-Авив с воскресенья на понедельник

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удары по 426 целям в секторе Газа

Израиль нанес удары по 426 целям в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль сообщил ликвидации более 400 палестинских экстремистов

Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго

Тысяча птиц погибла за один день, столкнувшись со зданием выставочного центра в Чикаго

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота

Силы безопасности Израиля вернули контроль над полицейским участком Сдерота
Обострение палестино-израильского конфликта

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });