Газопровод Balticconnector перекрыт из-за возможной утечки газа

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыт из-за возможной утечки газа.

Незадолго до двух часов ночи оператор газовой сети Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. По данным Gasgrid, можно заподозрить, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дает течь, сообщили финские СМИ.

В настоящее время клапаны на морском трубопроводе закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена.

"Я хотел бы подчеркнуть, что это подозрение на утечку, и мы сейчас начинаем расследование ситуации", - сказал генеральный директор Gasgrid Finland Олли Сипиля.

По данным Gasgrid, состояние газовой системы Финляндии стабильное, и на данный момент обеспечено газоснабжение через размещенный в финском городе Инкоо терминал СПГ Inkoo.