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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Завод Achema частично возобновил выпуск аммиака благодаря снижению цен на газ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии и крупнейший потребитель природного газа в Литве, в связи с удешевлением природного газа на международных рынках возобновил производство удобрений после двухмесячного перерыва.

"Деятельность частично возобновлена с 1 ноября", - сообщила BNS руководитель по вопросам коммуникации Achema Йолита Мацелите.

По словам председателя профсоюза предприятия Бируте Дашкявичене, пока перезапущен один цех по производству аммиака и цех карбамида, ожидается возобновление работы остальных цехов.

Из-за резкого роста цен на природный газ Achema остановила работу с сентября и планировала не работать до декабря или другой даты - в зависимости от развития ситуации на рынках газа и удобрений. С 1 сентября компания выпускала только смолы и технические газы.

После того как правительство Литвы весной решило прекратить импорт российского газа, Achema закупает его на западных рынках.

Achema Литва Йолита Мацелите Бируте Дашкявичене
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