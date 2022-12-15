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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Завод Achema остановит выпуск аммиака до февраля из-за роста цен на природный газ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Литовский завод Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии и крупнейший потребитель природного газа в Литве, снова остановит производство аммиака из-за подорожания природного газа.

"Поскольку цена на газ снова поднимается до высот, которые были этой осенью, мы вынуждены временно остановить цех аммиака с 19 декабря, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол, а также подразделений, которые их обслуживают", - сообщила BNS менеджер по коммуникациям Achema Йолита Мацелите.

Как сообщил BNS глава предприятия Рамунас Миляускас, возобновить производство аммиака планируется в феврале следующего года.

Этот завод в сентябре прерывал производство аммиака на два месяца также из-за подорожания газа.

По данным литовского Фонда социального страхования, в настоящее время на заводе работает 1,2 тыс. человек.

Как сообщает Литовское энергетическое агентство, рост цен на природный газ на бирже TTF фиксируется уже четыре недели подряд, за это время он составил 28% - со 108 до 138 евро за МВт.ч, что обусловлено увеличением потребления.

По данным Achema, ее мощности по производству аммиака - сырья для удобрений - составляют около 1,2 млн кубометров в год, аммиачной селитры - 540 тысяч тонн, смол - 125 тысяч тонн в год.

Achema Литва Йолита Мацелите
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