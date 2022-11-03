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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Следующий полет российского космонавта на Crew Dragon намечен на февраль 2023 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Миссия космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа намечена на февраль 2023 года, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск миссии агентства Crew-6 к Международной космической станции в середине февраля 2023 года", - говорится в сообщении управления.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

NASA МКС Crew Dragon Роскосмос
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