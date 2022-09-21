Корабль "Союз Мс-22" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22" с российско-американским экипажем долетел до Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме и в ручном режиме пристыковался к модулю "Рассвет", трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-22" причалил к модулю "Рассвет" в 20:06 по московскому времени, стартовав с космодрома Байконур.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22" в 17:03 штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала штатно в 16:54 по Москве с площадки 31 космодрома Байконур.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, окончание миссии намечено на 28 марта 2023 года. Ранее командир "Союза МС-22" космонавт Прокопьев сообщал, что экипаж совершит пять выходов в открытый космос. Также в ходе данной экспедиции на МКС ожидается прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22".

Данный полет стал первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов" - действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла "Коламбия" она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.