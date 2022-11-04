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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Число случаев COVID-19 в мире превысило 631,8 млн

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU -Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы превысило 631,8 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,59 млн человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 846,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 275 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 396, в Бразилии - 3 185, в Германии - 1 828.

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