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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть
Фото: Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Страны G7 в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть, говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7.

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение ограничения цены на российскую нефть, поставляемую по морю", - отмечается в нем.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Сам потолок цен пока что не определен.

G7
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