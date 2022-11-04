Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что России было бы выгодно продолжать продавать нефть даже в условиях разрабатываемого Западом потолка цен на ее нефть.

"Россия может принимать какие угодно решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы и дальше продавать энергоресурсы (в условиях "пололка" цен - ИФ)", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G7. Так он прокомментировал по просьбе журналиста заявления российских властей о том, что они не будут продавать нефть по разрабатываемому США и их союзниками потолку цен.

"России нужно продавать энергоресурсы, чтобы страна, экономика продолжали функционировать", - указал он.

Ранее главы МИД стран "группы семи" в совместном заявлении отметили, что в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть.

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение ограничения цены на российскую нефть, поставляемую по морю", - отмечается в нем.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Сам потолок цен пока что не определен.