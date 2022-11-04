Страны G7 пригрозили Минску финансовыми последствиями за прямое участие в украинском конфликте

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" пригрозили Белоруссии "огромными дополнительными расходами" в случае ее прямого участия в украинском конфликте.

В совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки", опубликованном в пятницу на сайте МИД ФРГ, говорится, что "если белорусские власти еще больше вовлекут Беларусь" в украинский конфликт, то страны "Большой семерки" "возложат на режим огромные дополнительные расходы".

Между тем ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет планов отправлять белорусских военных на Украину. "Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", - подчеркнул Лукашенко.