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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Страны G7 пригрозили Минску финансовыми последствиями за прямое участие в украинском конфликте

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" пригрозили Белоруссии "огромными дополнительными расходами" в случае ее прямого участия в украинском конфликте.

В совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки", опубликованном в пятницу на сайте МИД ФРГ, говорится, что "если белорусские власти еще больше вовлекут Беларусь" в украинский конфликт, то страны "Большой семерки" "возложат на режим огромные дополнительные расходы".

Между тем ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет планов отправлять белорусских военных на Украину. "Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", - подчеркнул Лукашенко.

G7 Белоруссия
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