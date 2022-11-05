Что случилось этой ночью: суббота, 5 ноября

Заявление Блинкена о продаже нефти из РФ при введении потолка цен, новый пакет военной помощи США для Украины, угроза санкций для Белоруссии в связи с конфликтом на Украине

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен. "России нужно продавать энергоресурсы, чтобы страна, экономика продолжали функционировать", - указал он.

- Салливан на встрече с Зеленским в Киеве сообщил о пакете военной помощи на $400 млн. Он будет включать поставку обновленных танков T-72 и дронов. Речь также идет о передаче 250 модернизированных ракет класса "земля-воздух" HAWK.

- Страны G7 пригрозили Минску финансовыми последствиями за прямое участие в украинском конфликте. В совместном заявлении стран "Большой семерки" говорится, что в этом случае они возложат на Белоруссию "огромные дополнительные расходы".

- Эрдоган заявил, что одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их действий. В пятницу он обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

- Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе. Армянские военные в пятницу вечером сообщили об обстреле позиций ВС Армении, расположенных на восточном направлении границы с Азербайджаном. Азербайджанская сторона в пятницу утром указывала на обстрел позиций своей армии со стороны Армении.