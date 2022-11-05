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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Сбербанк взыскивает долг с "дочки" Glencore по поставке на границу Украины с Венгрией и Словакией

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России хочет взыскать с Glencore Energy UK Ltd почти 117 млн евро долга по контрактам на поставку нефтяной смеси на границы Украины с Венгрией и Словакией в марте 2022 года, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Речь идет о задолженности по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года в размере 57, 125 млн евро (а также неустойки на 1,112 млн евро), за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года в размере 57,630 млн евро (и неустойки на 1,092 млн евро).

Сбербанк в конце октября 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore Energy UK Ltd. Сумма иска была указана в рублях (7,1 млрд рублей).

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 6 декабря 2022 года.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.

Сбербанк Glencore
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