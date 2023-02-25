Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с "дочки" Glencore почти 118 млн евро

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Glencore Energy UK Ltd в пользу Сбербанка задолженность на общую сумму 117,9 млн евро.

Как говорится в материалах дела, с Glencore Energy UK, в частности, взыскивается задолженность в за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии в размере 57,125 млн евро (и неустойка на 1,566 млн евро), задолженность за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии в размере 57,630 млн евро (и неустойка на 1,565 млн евро), а также неустойка с 20 января 2023 года по договору от 22 октября 2020 года, начисляемая на сумму долга (114,755 млн евро) по ставке одномесячный LIBOR + 3% в национальной валюте по курсу ЦБ РФ до даты ее погашения.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, отмечается в материалах дела.

Иск о взыскании долга с Glencore Energy UK Сбербанк подал в октябре 2022 года. Речь шла о задолженности по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года, за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года. Третьим лицом по иску выступает Sber Trading Swiss AG.

Glencore Energy UK отказалась платить по контракту структуре Сбербанка, ссылаясь на санкции, поэтому банк был вынужден обратиться в суд, объяснил ранее решение кредитной организации подать иск к "дочке" Glencore первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.