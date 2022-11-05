Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления СБУ в Харьковской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области, а также по украинской базе хранения оружия и техники в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражено пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах Высокополья, Новой Каменки, Червоного Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск (ДНР), Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области", - сказал Конашенков.

Также он заявил об уничтожении радиолокационной станции (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса С-300 близ Новониколаевки и самоходной огневой установки ЗРК "Бук-М1" около Белогорки (Херсонская область).