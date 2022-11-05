Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления СБУ в Харьковской области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области, а также по украинской базе хранения оружия и техники в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области поражена база хранения вооружения и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражено пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах Высокополья, Новой Каменки, Червоного Херсонской области, а также 87-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск (ДНР), Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области", - сказал Конашенков.

Также он заявил об уничтожении радиолокационной станции (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса С-300 близ Новониколаевки и самоходной огневой установки ЗРК "Бук-М1" около Белогорки (Херсонская область).

Хроника 24 февраля – 05 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина СБУ Харьковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Что случилось этой ночью: суббота, 5 ноября

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Южная Корея подняла в воздух около 80 истребителей, обнаружив 180 военных самолетов КНДР

Эрдоган заявил, что одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их действий

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Блинкен заявил, что РФ будет заинтересована в продаже нефти даже при введении потолка цен

Rocket Lab вновь не удалось перехватить в воздухе спускавшуюся ступень ракеты Electron

Что произошло за день: пятница, 4 ноября

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение потолка цен на российскую нефть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });