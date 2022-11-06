Спасены 26 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, погибли.

Как сообщает в воскресенье Sky News, 26 человек удалось спасти. О судьбе остальных пока нет данных.

На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент трагического происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.