Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Спасены 26 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория

Спасены 26 пассажиров танзанийского самолета, который упал в озеро Виктория
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Не менее трех человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42-500, погибли.

Как сообщает в воскресенье Sky News, 26 человек удалось спасти. О судьбе остальных пока нет данных.

На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, который находится на берегу озера Виктория. Крушение произошло из-за неблагоприятных погодных условий - в момент трагического происшествия в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Танзания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений
Военная операция на Украине

Российские военные отразили попытки украинских сил пойти в наступление

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Танзанийский пассажирский самолет упал в озеро Виктория

Что случилось этой ночью: суббота, 6 октября

США призывают Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела сельхозпредприятия в Херсонской области

Что произошло за день: суббота, 5 ноября

В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });