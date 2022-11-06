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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Что произошло за день: воскресенье, 6 ноября

Крушение самолета в Африке, продолжение расследование пожара в Костроме и платная подписка в Twitter

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дело о халатности надзорных органов завели после пожара в кафе в Костроме. По версии следствия, "контрольные мероприятия в здании кафе не планировались и не проводились длительное время". Арестована директор компании, организовавшей работу сгоревшего кафе.

- Танзанийский пассажирский самолет упал в озеро Виктория. На борту находились 53 человека. Спасены 26 человек, не менее трех человек погибли.

- Дамба Каховской ГЭС получила повреждения в результате ракетного удара. В экстренных службах заявили, что украинскими военными был нанесён удар 6 ракетами HIMARS, 5 ракет было сбито, одна попала в шлюз дамбы. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удары не привели к серьезным повреждениям, но отметил, что вероятность разрушения каховской дамбы существует.

- Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей. "Синяя галочка" будет стоить $7,99 в месяц. Анонсированы и другие новые опции, например сокращение рекламы, возможность публиковать длинные видео и др.

- Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Казани. Второе место заняла Вероника Яметова, третьей стала Ксения Синицына. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли в парном катании.

- Норвежский теннисист Хольгер Руне стал победителем турнира категории Masters в Париже. В финале он нанес поражение экс-лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу.

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