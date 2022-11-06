Почти 90 сухогрузов ждут разрешения на заход в украинские порты в рамках зерновой сделки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В украинские порты направляются семь сухогрузов, которые в субботу и воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5-6 ноября семь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы в портах Украины находятся два сухогруза.

"88 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а также 18 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах" - пояснили в СКЦ.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированного из трех украинских портов, составляет 10 067 175 тонн.