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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Почти 90 сухогрузов ждут разрешения на заход в украинские порты в рамках зерновой сделки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В украинские порты направляются семь сухогрузов, которые в субботу и воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5-6 ноября семь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы в портах Украины находятся два сухогруза.

"88 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а также 18 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах" - пояснили в СКЦ.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированного из трех украинских портов, составляет 10 067 175 тонн.

Украина
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