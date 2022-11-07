Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Почти 80 сухогрузов ждут разрешения на заход в порты Украины в рамках зерновой инициативы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В украинские порты направляются восемь сухогрузов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках стамбульской зерновой сделки, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"7 ноября восемь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 77 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а также 15 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированного из трех украинских портов, составляет 10 067 175 тонн.

СКЦ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });