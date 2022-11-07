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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Позиции армии Армении подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана в ночь на понедельник, сообщает Минобороны Армении.

"В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 ситуация на передовой относительно стабильная.

Армения Азербайджан
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