Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Позиции армии Армении подверглись обстрелу со стороны ВС Азербайджана в ночь на понедельник, сообщает Минобороны Армении.

"В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 ситуация на передовой относительно стабильная.