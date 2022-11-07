В Кремле призвали Ереван и Баку не провоцировать нагнетание напряженности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле призывали Армению и Азербайджан воздерживаться от действий, способных привести к большей напряженности в двусторонних отношениях.

Комментируя по просьбе журналистов сообщения о новых перестрелках на линии соприкосновения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от действий и шагов, которые могут вести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения сторон".

Он напомнил, что "в принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении было зафиксировано намерение Азербайджана и Армении добиваться урегулирования исключительно мирными, политико-дипломатическими мерами и средствами".

В последние дни обе стороны конфликта сообщали об обстрелах своих позиций на линии соприкосновения, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.