Жилье в Великобритании в октябре подорожало на 8,3%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании в октябре 2022 года жилье подорожало на 8,3% в годовом выражении, минимальными темпами с прошлого ноября, показали данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

К сентябрю британские дома подешевели на 0,4%, рекордно с февраля 2021 года.

Средняя цена дома в стране опустилась до пятимесячного минимума и составляет 292 598 фунтов стерлингов ($334,4 тысячи).

Замедление роста после пандемии было ожидаемым, однако рынок жилья также испытал на себе шок в результате объявленного прошлым правительством Великобритании и затем отмененного снижения налогов, из-за чего резко взлетели ставки по ипотеке, отметила глава ипотечного бизнеса Halifax Ким Киннерд.