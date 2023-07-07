Цены на британское жилье в июне показали самое значительное снижение за 12 лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Стоимость жилой недвижимости в Великобритании в июне 2023 года сократилась на 2,6% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Это самое значительное снижение с июня 2011 года.

Относительно предыдущего месяца цены на британские дома уменьшились на 0,1%. В помесячном выражении они снижаются третий месяц подряд. Средняя стоимость дома в стране сейчас составляет 285,932 тыс. фунтов стерлингов ($364,5 тыс.), что примерно на 8,1 тыс. фунтов ниже пиковой отметки прошлого августа.

Рынок остается чувствительным к волатильности стоимости заимствований, отметила глава ипотечного бизнеса Halifax Ким Киннерд. По ее словам, снижение доступности жилья неизбежно затормозит спрос.

По данным Moneyfacts, во вторник средняя ставка по пятилетним ипотечным кредитам в Великобритании составляла 6,01%. Показатель достиг 6% впервые с ноября прошлого года, указывает Financial Times.