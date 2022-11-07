Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Играющие с шариками шмели, объяснение живучести кошек при падении с высоты, а также новая проблема в трансплантологии после пересадки сердца ГМО-свиньи

Фото: Ulrich Perrey/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Шмели любят играть! Зоологи выяснили, что шмели с удовольствием катают деревянные шарики, даже если не получают за это никакого вознаграждения. То есть возможность покатать шарики была ценна для насекомых сама по себе. Они при этом выполнили все признаки игрового поведения. Самцы взаимодействовали с шариками больше времени, чем самки: возможно, это связано с тем, что мужские особи не носят пищу в колонию и у них просто больше свободного времени. В то же время молодые особи шмелей играли охотнее, чем их более взрослые сородичи.

- Американские исследователи реконструировали внешность "вампира", умершего в XIX веке. 55-летний покойный фермер Джон Барбер оказался светлокожим шатеном или брюнетом с карими глазами, на лице которого были веснушки. При жизни мужчина страдал от туберкулеза. Заболевание, вероятно, и стало причиной, по которой его стали считать "вампиром".

- Врачи рассказали об изменениях на ЭКГ после пересадки свиного сердца человеку. Судя по ЭКГ-картине, работа проводящей системы сердца после трансплантации стала больше напоминать больное человеческое сердце, чем здоровое свиное. И это было даже в период клинического улучшения пациента. Уже с первых суток на ЭКГ появились нарушения внутрипредсердного и внутрижелудочкового проведения и ЭКГ-признаки высокого риска аритмий. Врачи объясняют это особенностями вегетативной нервной регуляции органа. Этот клинический случай поставил новую проблему в трансплантологии.

- Ученые из Великобритании и Турции исследовали 160 картин XV–XXI веков, на которых изображены обнаженные мужчины и пришли к выводу, что на протяжении нескольких веков размер мужских пенисов оставался примерно одинаковым. Однако размер детородных органов на картинах начал увеличиваться в XIX веке и достиг максимальных значений в XX и XXI столетиях, когда картины с обнаженными натурами стали изображать современную жизнь.

- Хиральность фононов в киновари оказалась истинной. А связь между их угловым и псевдоугловым моментом напрямую зависит от направления закрутки кристалла.

- Американский физик, вооружившись дифференциальными уравнениями, показал, что у живучести кошек, падающих с большой высоты, есть вполне математическое объяснение. Предполагая, что кошка развернулась в полете, ученый количественно описал ее движение и амортизацию лапами о различные поверхности. Он также качественно сравнил нагрузку на кости и суставы кошки с аналогичным воздействием на опорно-двигательный аппарат человека. Результаты вычислений для человека оказались более плачевными, чем для кошки.

- Когда на Земле появился первый кубит, ДНК-компьютер уже решил свою первую задачу. В этом материале можно узнать, как начиналась гонка нуклеотидных процессоров с квантовыми и почему компьютеры на ДНК в итоге сошли с дистанции.