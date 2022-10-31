Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фонарик вместо глаза, превращение обычной обуви в сапоги-скороходы, а также опасные для печени БАДы на основе куркумы

Победитель премии Wildlife Photographer of the Year Фото: Brent Stirton/Getty Images

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американец установил фонарик в свой протез глаза. Он включается магнитом и позволяет освещать комнату или читать в темноте, а аккумулятора хватает на несколько десятков часов работы. Светодиод, как отмечается, не сильно нагревается после долгого использования. Поначалу инженер создавал пассивные протезы, например, с логотипом группы Rammstein, а потом решил встраивать в них светодиоды.

- Французские зоологи доказали, что кошки различают, когда хозяин говорит с ними, а когда – с другими людьми. А вот фразы незнакомцев, обращенные к их собственным кошкам или к другим людям, для кошек звучат одинаково. Для сравнения, собаки активно реагируют на фразы незнакомцев, обращенные к другим собакам. Возможно, это связано с тем, что собаки чаще кошек контактируют с людьми помимо своих хозяев.

- Согласно выводам канадских и китайских врачей, у женщин масса сердца тесно связана с массой скелетной мускулатуры. У мужчин же сердце обычно не в состоянии прокачать кровь по организму, если скелетные мышцы работают в полную силу. Как отмечается, даже у нетренированных мужчин объем скелетных мышц больше, чем "подходит" сердцу. У нетренированных женщин эти объемы сопоставимы, поэтому скелетные и сердечные мышцы развиваются параллельно друг другу.

- В семейном склепе австрийских аристократов нашли прекрасно сохранившуюся мумию ребенка. Похоже, умершего в раннем возрасте мальчика звали Райхард Вильгельм. Он принадлежал к одному из старейших княжеских и графских родов Австрии.

- Пятеро американцев хотели поправить здоровье с помощью биодобавок с куркумой, но получили повреждение печени. Все остались живы, но пришлось отказаться от специи и прибегнуть к официальной медицине.

- Сапоги-скороходы существуют не только в сказках: на Kickstarter опубликовали проект насадки на обувь, ускоряющей человека во время ходьбы. Новый гаджет ускоряет шаги в момент, когда нога соприкасается с полом. При этом нога не остается на месте, а едет вперед за счет электромоторов, крутящих колеса. Тем не менее человек, прикрепивший такую электрическую насадку на обувь, все же не едет, а идет – это главное отличие от других подобных устройств. Компания утверждает, что насадка позволяет увеличить скорость ходьбы в 3,5 раза.

- По миру разбросаны лаборатории, за крепко закрытыми дверями которых ученые выращивают новые вирусы, иногда более заразные, чем их предки. Скандалов за последние десять лет было уже немало: то с гриппом, то с коронавирусами. Почему эти эксперименты никто до сих пор не запретил – изучение вопроса в этом материале.

- На снимке Карин Айгнер можно увидеть, как любовь сводит с ума пчел. Эта работа удостоилась гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year 2022. Жюри отметило и другие снимки дикой природы.

- "Черный ворон, я не твой!" — до сих поют на застольях, продолжая советскую традицию. Чей сам "Черный ворон" – не понятно. Фольклорист Михаил Лурье расследовал эту историю и рассказывает, как песня сначала нашла автора, а потом потеряла.