Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в октябре увеличилось по итогам шестого месяца подряд и находится на максимуме более чем за два года – с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1859 установок против 1853 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 389 превысил показатель за аналогичный месяц 2021 года.

В США количество буровых в прошлом месяце повысилось на 5 относительно сентября и составило 768. В Канаде их число увеличилось на 3 и достигло 214.

Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц выросло на 8 (до 188, максимум с декабря 2019 года), в Европе - на 1 (до 107), в Африке - на 4 (до 84), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 1 (до 206, самый высокий показатель с марта 2020 года), на Ближнем Востоке - на 18 (до 326, наиболее значительное число с июня 2020 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1351, зафиксированного по итогам 2020 года. Рекорд был достигнут в 1981 году - 5624 установки.

С начала текущего года средний показатель составляет 1725 буровых.