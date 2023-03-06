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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Число нефтегазовых буровых в мире в феврале выросло до максимума с марта 2020 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В феврале в мире число действующих нефтяных и газовых буровых установок увеличилось по итогам второго месяца подряд и находится на максимуме почти за три года - с марта 2020 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 1921 установка против 1889 в январе. При этом февральский уровень на 252 превышает показатель за аналогичный месяц 2022 года.

В США количество установок в прошлом месяце снизилось на 14 относительно января и составило 758. В Канаде показатель увеличился на 22, достигнув 248.

Число буровых в Африке за минувший месяц выросло на 2 (до 94, что является максимумом с апреля 2020 года), в Латинской Америке - на 11 (до 181), на Ближнем Востоке - на 9 (до 327). Между тем В Европе их количество сократилось на 6 (до 111), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2 (до 202).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624 установки. Минимальное количество было зафиксировано в 2020 году - 1352 установки.

Baker Hughes США
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