Жительница Фейетвилля обнаружила у себя дома спящего финдиректора Tyson Foods

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В США главный финансовый директор компании по производству продуктов питания Tyson Foods Inc. Джон Р. Тайсон был задержан по делу о проникновении в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения. Он уже извинился за случившееся, пишет The Wall Street Journal.

Жительница Фейетвилля (Арканзас) в воскресенье утром обнаружила 32-летнего Тайсона спящим у нее дома в постели, передает CNN. Она вызвала полицию. Полицейские установили его личность по водительским правам. В момент проникновения в чужой дом он был пьян.

Тайсона доставили в местную в тюрьму и тот же день отпустили под залог. Ему предъявлены обвинения в проникновении в чужое жилище и в появлении пьяным в общественном месте.

Тайсон - правнук основателя Tyson Foods и сын председателя совета директоров компании. Пост CFO он занял в начале октября.

Пресс-служба Tyson Foods заявила, что осведомлена об инциденте, но не будет комментировать его, учитывая личный характер ситуации.

Сам Тайсон принес извинения за свои действия, отметив, что "они не соответствуют его личным ценностям, ценностям компании и высоким ожиданиям, предъявляемым к сотрудникам Tyson Foods".

CNN напоминает, что в сентябре в США произошел скандальный инцидент с другим топ-менеджером компании, производящей продукты. Тогда был задержан главный операционный директор Beyond Meat, выпускающей "мясо" для веганов, Дуг Рэмси. Его обвинили в том, что он подрался с человеком и откусил ему кончик носа. В октябре Рэмси покинул компанию.