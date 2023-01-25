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Финдиректор Tyson Foods заплатил $440 штрафа за пьяное проникновение в чужой дом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор американского производителя продуктов питания Tyson Foods Джон Р. Тайсон признал свою вину и выплатил штраф после проникновения в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2022 года. После того инцидента он был арестован.

Правнук основателя Tyson Foods был найден спящим в чужом доме в городе Фейетвилл (штат Арканзас). Обнаружившая его женщина сообщила полиции, что Тайсон, вероятно, зашел в дом через незапертую дверь.

Он признал себя виновным в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте и незаконном проникновении – и выплатил штраф в $150 по каждому обвинению, сообщает The Wall Street Journal. Общая сумма выплат вместе с комиссиями составила $440.

В ноябре 32-летний Тайсон принес извинения за свои действия, отметив, что "они не соответствуют его личным ценностям, ценностям компании и высоким ожиданиям, предъявляемым к сотрудникам Tyson Foods".

Тайсон занял пост финдиректора Tyson Foods в сентябре 2022 года. В декабре совет директоров компании заявил, что по итогам проверки инцидента доверие к Тайсону как к финдиректору сохраняется.

Акции Tyson Foods теряют 0,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 28%.

Tyson Foods США
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