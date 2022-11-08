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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0,4%, как и ожидалось

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в сентябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Динамика показателя совпала со средним прогнозом экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в августе показатель не изменился. Ранее сообщалось о его снижении на 0,3%.

В годовом выражении розничные продажи в сентябре снизились на 0,6% после падения на 1,4% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 1,3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне увеличились на 0,4% по сравнению с августом, непродовольственных товаров - на 1%, автомобильного топлива - снизились на 0,6%.

В Евросоюзе розничные продажи увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшились на 0,3% в годовом выражении.

В Германии показатель в сентябре вырос на 0,9% к августу, во Франции - на 0,2%, в Италии - снизился на 0,1%, в Испании - повысился на 0,2%.

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