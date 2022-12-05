Розничные продажи в еврозоне в октябре снизились на 1,8% к сентябрю

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года розничные продажи в еврозоне сократились на 1,8% к сентябрю, показали данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 1,7%.

По пересмотренным данным, в сентябре показатель не изменился относительно августа. Ранее сообщалось о росте на 0,4%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в октябре упали на 2,7% при прогнозе об уменьшении на 2,6%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в октябре снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственных товаров - на 2,1%. Продажи автомобильного топлива повысились на 0,3%,

В Евросоюзе розничные продажи сократились на 1,7% относительно сентября и на 2,4% в годовом выражении.

Самое резкое снижение розничных продаж среди стран ЕС в октябре отмечено в Австрии (-4,6%) и Хорватии (-4%), максимальный рост - в Люксембурге (+2,6%).