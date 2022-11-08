Lego планирует открыть 80 магазинов в Китае в 2023 году

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S уделяет первоочередное внимание Китаю в своих планах масштабного расширения. Об этом заявила глобальный директор компании по продуктам и маркетингу Джулия Голдин в интервью агентству "Синьхуа".

Lego планирует открыть 80 розничных магазинов в КНР в 2023 году на фоне быстро растущего спроса.

"Китай является для нас очень, очень важным рынком. Мы по-прежнему видим огромный потенциал. Мы инвестировали и расширяли наш бизнес в последние годы, устанавливая связи со все большим количеством людей и потребителей в Китае, и мы продолжим идти по этому пути", - сказала Голдин.

В 2021 году продажи Lego в Китае выросли на 27%. Из 165 магазинов, открытых компанией в прошлом году, свыше 90 начали работу в КНР.

"Мы продолжим масштабный план глобального расширения на ключевых для нас рынках, при этом Китай является одним из главных приоритетов", - сказала представитель компании.

В настоящее время в 105 городах страны работают 380 магазинов Lego по сравнению с 60 торговыми точками в 18 городах в 2018 году. В январе компания объявила о расширении производственных мощностей в провинции Чжэцзян. Продукция Lego продается на основных китайских платформах электронной торговли, включая Tmall, а также в соцсетях.

Кроме того, компания инвестирует в парки развлечений Legoland, которые расположены в Шанхае, Чэнду и Шэньчжэне, сообщила Голдин.