Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Lego планирует открыть 80 магазинов в Китае в 2023 году

Lego планирует открыть 80 магазинов в Китае в 2023 году
Фото: Fred Lee/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S уделяет первоочередное внимание Китаю в своих планах масштабного расширения. Об этом заявила глобальный директор компании по продуктам и маркетингу Джулия Голдин в интервью агентству "Синьхуа".

Lego планирует открыть 80 розничных магазинов в КНР в 2023 году на фоне быстро растущего спроса.

"Китай является для нас очень, очень важным рынком. Мы по-прежнему видим огромный потенциал. Мы инвестировали и расширяли наш бизнес в последние годы, устанавливая связи со все большим количеством людей и потребителей в Китае, и мы продолжим идти по этому пути", - сказала Голдин.

В 2021 году продажи Lego в Китае выросли на 27%. Из 165 магазинов, открытых компанией в прошлом году, свыше 90 начали работу в КНР.

"Мы продолжим масштабный план глобального расширения на ключевых для нас рынках, при этом Китай является одним из главных приоритетов", - сказала представитель компании.

В настоящее время в 105 городах страны работают 380 магазинов Lego по сравнению с 60 торговыми точками в 18 городах в 2018 году. В январе компания объявила о расширении производственных мощностей в провинции Чжэцзян. Продукция Lego продается на основных китайских платформах электронной торговли, включая Tmall, а также в соцсетях.

Кроме того, компания инвестирует в парки развлечений Legoland, которые расположены в Шанхае, Чэнду и Шэньчжэне, сообщила Голдин.

Lego
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Nvidia предложила Китаю альтернативу недоступным для него чипам

Nvidia предложила Китаю альтернативу недоступным для него чипам

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Что случилось этой ночью: вторник, 8 ноября

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Макрон заявил, что украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });