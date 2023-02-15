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Lego остается самым дорогим брендом игрушек девятый год подряд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бренд Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире по итогам девятого года подряд, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance.

Его стоимость за год увеличилась на 24% и превысила $7,44 млрд.

Японские бренды Bandai Namco ($1,58 млрд) и Dragon Ball ($0,4 млрд) находятся соответственно на второй и восьмой строках рейтинга.

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Остальные места в топ-10 занимают американские бренды: Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc., бластеры Nerf ($462 млн) и коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc. и собственно игры под брендом Hasbro ($339 млн), а также коллекционные фигурки Pop! ($409 млн).

Наиболее быстрые темпы роста стоимости за последний год продемонстрировал созданный в 1993 году бренд Magic: The Gathering - в 2,3 раза, сообщается в отчете Brand Finance.

Lego
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