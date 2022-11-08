В США открылись избирательные участки для выборов в Конгресс

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первые избирательные участки начали работу в США, где во вторник проходят выборы в Конгресс.

Участки открылись, в частности, в Вермонте, Аризоне, Иллинойсе, Индиане, Кентукки и Луизиане.

Американские СМИ отмечают, что ранее более 40 млн человек приняли участие в досрочном голосовании.

На выборах во вторник будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и треть мест в сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - будут избраны губернаторы.

Согласно недавним опросам, в частности издания Politico, демократы и республиканцы имеют примерно равные шансы на большинство в Сенате. Ключевую роль в этом плане сыграют результаты выборов в Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Нью-Гэмпшире и Аризоне. Членам Республиканской партии необходимо получить лишь одно дополнительное место из тех, на которые избираются в этом году, чтобы получить контроль в верхней палате Конгресса США. Прогноз ситуации в Палате представителей, согласно опросам, более предсказуем, чем в Сенате. Высока вероятность, что большинство в ней получат республиканцы. В настоящее время обе палаты Конгресса находятся под контролем демократов.

Ожидается, что первые данные по результатам начнут поступать с восточного побережья США с 19:00-20:00 по местному времени (03:00-04:00 9 ноября по московскому). Американские СМИ отмечают, что самым ранним указателем на вероятный успех республиканцев на выборах могут стать результаты по Вирджинии или Северной Каролине, если в них одержат победу представители этой партии.

Участки в штатах, расположенных западнее, начнут закрываться около 22:00-23:00 (06:00-07:00 по московскому времени), в это время, согласно американским СМИ, начнут публиковаться прогнозы о том, как распределятся места между партиями в Палате представителей.

По мнению ряда западных аналитиков, американцам, вероятно, "придется лечь спать, не зная, какая же партия победила", поскольку кандидаты во многих штатах идут "нога в ногу", и для объявления результатов будет необходимо подсчитать все голоса. На это может уйти несколько дней, а в некоторых штатах, например, в Калифорнии подсчет голосов традиционно ведется в течение нескольких недель.