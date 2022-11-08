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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

NASA переносит запуска спутника для изучения водоёмов и океанов на 12 декабря

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Запуск спутника для изучения водоёмов и океанов SWOT перенесён с 5 на 12 декабря, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космических пространства (NASA).

"NASA, Французский национальный центр космических исследований (CNES) и SpaceX планируют запуск миссии аппарата по изучению топографии водоёмов и океанов (SWOT) на понедельник, 12 декабря", - говорится в сообщении управления.

По информации управления, специалисты проанализировали график подготовки спутника к старту и его транспортировки из Франции в США и приняли решение выделить больше времени на выполнение всех задач, необходимых для успешного запуска.

Спутник отправится на орбиту с помощью ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9, которая будет запущена с 4-го стартового комплекса базы американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

SWOT - это первая космическая миссия, в ходе которой выведенный на орбиту аппарат будет делать снимки около 90% водоёмов Земли, изучать особенности топографии океанов и проводить динамические измерения уровня воды в озёрах, реках, водохранилищах и океанах. Помимо NASA и CNES, в осуществлении миссии принимают участие Канадское космическое агентство (CSA) и Космическое агентство Великобритании.

NASA SpaceX Falcon 9
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