Старт американской миссии Artemis 1 к Луне перенесён на 16 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") перенесён с 14 на 16 ноября из-за надвигающегося на Флориду шторма "Николь", сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA продолжает отслеживать тропический шторм "Николь" и приняло решение перенести старт миссии Artemis 1 на среду, 16 ноября, ожидая безопасных условий для возвращения к работе сотрудников, а также проведения проверок после прохождения шторма", - говорится в сообщении космического ведомства.

Принимая во внимание ожидаемые погодные условия, управление сочло наиболее безопасным вариантом оставить ракету на стартовой площадке, предприняв меры для её защиты от возможных последствий шторма. Согласно последним прогнозам, наибольшую опасность для неё представляют сильные порывы ветра, однако, по мнению инженеров, конструкция ракеты сможет выдержать и их.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди в двухчасовое стартовое окно, которое откроется в 01:04 по времени Восточного побережья США (в 09:04 по Москве). В случае запуска в этот день, корабль по окончании миссии приводнится в Тихом океане 11 декабря. Резервной датой старта называется 19 ноября.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. Затем старт неоднократно переносился по разным причинам, в том числе из-за урагана "Иэн", обрушившегося на Флориду в конце сентября.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.