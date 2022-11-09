Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 9 ноября повышена на 3%, до 3,012 тыс. руб. за т

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 9 ноября повышена до 3 тыс. 012 рублей с 2 тыс. 923,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Рост составит 3%.

Пошлина на ячмень выросла до 2 тыс. 495,6 рубля с 2 тыс. 414,3 рубля за тонну, на кукурузу - снизилась до 1 тыс. 114,3 рубля до с 1 тыс. 637,3 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 15 ноября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $314 за тонну на пшеницу ($312,7 неделей ранее), $283,7 - на ячмень ($282,5), $251,6 - на кукурузу ($264,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".