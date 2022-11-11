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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 ноября снизится на 3%, на кукурузу - в 2,5 раза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 ноября снизится до 2 922,1 рубля с 3 012 рублей за тонну неделей ранее, пошлина на кукурузу упадет в 2,5 раза, сообщил Минсельхоз.

Снижение составит 3%. Фактически размер пошлины вернется к показателю предыдущей недели (2 923,2 рубля).

Пошлина на ячмень повысится до 2 686,7 рубля с 2 495,6 рубля за тонну. Но наибольшей будет динамика пошлины на кукурузу - ставка упадет в 2,5 раза, до 447,5 рубля с 1 114,3 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 22 ноября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,3 за тонну на пшеницу ($314 неделей ранее), $288,5 - на ячмень ($283,7), $236,4 - на кукурузу ($251,6).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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