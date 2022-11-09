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Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре

Борьба за Сенат США может разрешиться в Джорджии во втором туре в декабре
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Для определения победителя на принципиально важных для республиканцев и демократов выборах сенатора США от штата Джорджия, вероятно, потребуется второй тур, сообщает в среду Fox News.

Телеканал указывает, что по законам штата, если на выборах в Сенат ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то следует провести второй тур. Пока что именно к этому и идет дело: по итогам обработки почти 98% бюллетеней у кандидата от Демократов, действующего сенатора Рафаэла Уорнока 49,42% голосов, у его соперника-республиканца Хёршела Уокера - 48,52%. Еще один кандидат, Чейс Оливер, набирает крайне незначительное количество голосов. Согласно прогнозам, маловероятно, что Уорнок или Уокер в итоге наберут более 50%, и потому им предстоит побороться во втором туре. Предполагается, что он состоится 6 декабря.

Выборы в Джорджии играют ключевую роль, так как именно там может определиться, какая партия получит большинство в Сенате. Пока у республиканцев и демократов – по 48 мест. Судьба еще четырех мест пока не определена. Демократам для получения большинства достаточно 50 мест, так как при равном количестве сенаторов от обеих партий в голосованиях имеет право принимать участие вице президент США. В настоящее время это – представляющая демократов Камала Харрис. Республиканцам же в такой ситуации необходимо завоевать 51 место для контроля над Сенатом.

США
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