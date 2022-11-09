Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов в среду на внешнем негативе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро выросли на Московской бирже по итогам среды, рубль упал к бивалютной корзине на фоне внешнего негатива и снижения большинства мировых площадок.

Курс доллара составил 61,31 руб. в 19:00, что на 31,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,37 руб., подорожав на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,36 копейки - до 61,34 рубля. Курс китайского юаня повысился к окончанию торгов на 8,2 копейки - до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам среды на ухудшении внешнего фона. Участники большинства мировых рынков, включая российский, ждут результатов выборов в Конгресс США и публикации данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

Выборы в США

На выборах должны быть избраны 435-местная Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и треть мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - должны быть избраны губернаторы.

Согласно предварительным данным, которые приводит Market Watch, республиканцы уже получили 199 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест, 172 места у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест. Для контроля над Сенатом республиканцам необходимо получить 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на политику Федрезерва. Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на нынешний подъем цен, однако неопределенность относительно будущих темпов их роста усилилась, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Новости преимущественно хорошие: долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются на удивление стабильными, на уровнях, в целом соответствующих" целевому показателю для ФРС США, говорится в речи Уильямса, подготовленной для банковской конференции в Цюрихе. "Неопределенность в отношении инфляции возросла, но не похоже, что это связано с ожиданиями на более длительную перспективу", - отмечает Уильямс.

Уильямс не давал комментариев относительно собственных прогнозов в отношении экономики США и денежно-кредитной политики ФРС. Уильямс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году.

В Китае

Также в среду стало известно, что инфляция в Китае в октябре замедлилась до минимального уровня с мая. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления - до 2,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в октябре на 0,1% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.

Размещение ОФЗ Минфином РФ

Министерство финансов России 9 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 41,97 млрд рублей по номиналу, что более чем в четыре раза меньше, чем неделей ранее (166,976 млрд рублей по номиналу).

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза. Всего в четвертом квартале 2022 года Минфин РФ планировал разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль снизился как к доллару, так и к евро. "Минфин сегодня разместил ОФЗ, объемом около 42 млрд рублей по номиналу. На этот раз ведомство не стало предоставлять заметной скидки для облигаций с фиксированным купоном, как это было на прошлой неделе - доходность по цене отсечения для выпуска ОФЗ-ПД 26237 с погашением в марте 2029 года составила 10,31%. Наибольший объем размещения по номиналу снова пришелся на бумаги с переменным купоном. Если говорить о предстоящих зарубежных событиях, в четверг будут опубликованы данные по октябрьской инфляции в США, которые могут оказать влияние на траекторию движения ставки ФРС после ее уже четвертого подряд повышения на 75 б.п. в ноябре", - говорит Беспалов.

"Рубль слабел на неблагоприятном внешнем фоне. Проблемы китайской экономики угрожают внешней выручке многих российских компаний, а через это поступлениям валюты. Кроме того, достигнутые накануне уровни могут быть интересны организациям, которые занимаются параллельным и прямым импортом. Также можно говорить о негативном влиянии неопределенности результатов промежуточных выборов в США. В случае очередной победы демократов можно ожидать очередной волны давления на РФ", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Нефть

Падение цен на нефть усилилось на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $93,27 за баррель, что на 2,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,71 за баррель, что на 2,47% ниже итогового значения предыдущей сессии.

До публикации отчета Минэнерго Brent торговалась на уровне $93,67 за баррель, WTI - $87,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей, дистиллятов - на 521 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 250 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,45 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок также продолжают оказывать новости из Китая, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,3% в годовом выражении после повышения на 0,9% в сентябре. Падение цен было отмечено впервые с декабря 2020 года, что говорит о слабеющем внутреннем спросе при общем "охлаждении" экономики из-за жестких карантинных ограничений.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 ноября на 8,37 копейки, до 61,0611 руб., и увеличил курс евро на 42,14 копейки, до 61,2445 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 4,95 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,0589 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 15,48 копейки и составил 61,1024 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 890,826 млн, из которых $571,675 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 319,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 39,46 копейки, до 61,24 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 44,64 копейки, до 61,2642 руб. Объем торгов евро составил EUR896,593 млн, из которых EUR237,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,395 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника, оставшись на уровне 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,49% годовых.