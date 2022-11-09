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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН в пятницу обсудят с делегацией РФ реализацию зернового соглашения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 11 ноября встретятся в Женеве с делегацией из РФ для переговоров по выполнению черноморской зерновой инициативы.

"Генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс проведут встречу с российской делегацией высокого уровня в Женеве 11 ноября. Они продолжат консультации в поддержку усилий генсека ООН по полному выполнению двух соглашений, подписанных в Стамбуле 22 июля", - сказала заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле на брифинге в среду.

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В конце октября в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября заявил, что коридор для вывоза зерна с Украины вновь начинает действовать. По словам Эрдогана, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Акаром и сообщил ему, что вывоз сельскохозяйственной продукции по "зерновому коридору" возобновят 2 ноября с 12:00.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В заявлении говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.

ООН Россия
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