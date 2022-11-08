Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Замглавы МИД РФ отметил неудовлетворительное исполнение российской части "зерновой сделки"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Время для принятия решения о продлении "зерновой сделки" ещё есть, Россия пока не удовлетворена выполнением части, касающейся экспорта продовольствия РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Время у нас пока есть, мы смотрим, как реализуется эта сделка после восстановления нашего участия. Будем смотреть, мы очень не удовлетворены тем, как реализуется российская часть, где ООН взяла ответственность за решение проблем", - сказал Руденко журналистам.

Замминистра добавил, что Москва пока не наблюдает прогресса в выполнении российской части сделки.

"Все факторы будут учитываться, когда будет приниматься окончательное решение", - сказал Руденко.

Новость дополняется

МИД РФ Андрей Руденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Минпромторг отметил повышенный спрос на антибиотики с амоксициллином

Минпромторг отметил повышенный спрос на антибиотики с амоксициллином

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

В РФ запретили военно-техническое сотрудничество с 74 организациями из "недружественных" стран

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"
Военная операция на Украине

Минобороны заявило, что 195 тысяч руб. будут минимальной суммой довольствия мобилизованных

Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург выполнил аварийную посадку в аэропорту Сочи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });