Замглавы МИД РФ отметил неудовлетворительное исполнение российской части "зерновой сделки"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Время для принятия решения о продлении "зерновой сделки" ещё есть, Россия пока не удовлетворена выполнением части, касающейся экспорта продовольствия РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Время у нас пока есть, мы смотрим, как реализуется эта сделка после восстановления нашего участия. Будем смотреть, мы очень не удовлетворены тем, как реализуется российская часть, где ООН взяла ответственность за решение проблем", - сказал Руденко журналистам.

Замминистра добавил, что Москва пока не наблюдает прогресса в выполнении российской части сделки.

"Все факторы будут учитываться, когда будет приниматься окончательное решение", - сказал Руденко.

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