В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

Амир Али Хаджизаде Фото: Sepahnews/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Иранским специалистам удалось создать первую отечественную гиперзвуковую ракету, заявил в четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Командир отметил, что новая произведенная своими силами ракета может преодолевать все системы ПВО, и сказал: "Я не думаю, что в ближайшие десятилетия появится технология, способная справиться с ней", - сообщает агентство Tasnim.

Генерал уточнил, что ракета способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.