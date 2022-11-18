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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Пентагоне сомневаются, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - США не уверены, что Иран смог сконструировать свою первую гиперзвуковую ракету, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы видели сообщения с такими утверждениями, поступающие из Ирана, и мы сохраняем скептическое отношение к ним", - приводит ее слова "Аль-Арабийя".

Она добавила, что США продолжат следить за разработкой Ираном ракетных систем.

Ранее в ноябре командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявлял, что иранским специалистам удалось создать первую иранскую гиперзвуковую ракету. Генерал отмечал, что ракета способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.

Пентагон Иран
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